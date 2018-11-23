Guardian: Клинтон призвала Европу к смене миграционной политики

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Европа должна изменить свою миграционную политику, а европейские лидеры должны дать более серьезный сигнал, что больше не могут продолжать предоставлять убежище и поддержку беженцам. Об этом в интервью британской газете The Guardian рассказала бывший Госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

Клинтон высоко оценила щедрость канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других лидеров Европы в этом вопросе, но считает, что именно тема миграции «разожгла» избирателей и содействовала победе Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года и процессу Brexit.

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Клинтон отметила, что правые популисты на Западе, чьи идеи также стали популярными из-за миграции, столкнулись с политическим и психологическим стремлением говорить, что делать, куда идти, как жить, таким образом предоставляя одну версию реальности.

Американский политик отмечает, что вся американская система изначально создавалась таким образом, чтобы устранить угрозу авторитарного режима, и предполагает, что, возможно, люди просто устали от нынешней демократической модели.

«Они не хотят такой большой ответственности и свободы. Они хотят, чтобы им сказали, что делать, и куда идти, и как жить, и дали только одну версию реальности», — сказала Клинтон.

Именно поэтому идеи правых стали так популярны, считает Клинтон.