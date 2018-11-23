The Nation: изоляция России показала «тщеславную глупость» Вашингтона

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Попытка Вашингтона изолировать Россию не была успешной и дала обратный эффект, пишет для The Nation профессор Нью-Йоркского университета и Принстона Стивен Коэн.

Понятие «изоляции» страны размером с Россию, ее евразийским расположением, ресурсами и долгой историей великой державы — «тщеславная глупость», пишет Коэн.

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Это отражает скудость и бедность внешнеполитического мышления Вашингтона за последнее десятилетие, распространенное также в американском конгрессе и средствах массовой информации.

Отмечается, что курс на политику изоляции России был начат президентом США Бараком Обамой в 2014 году и продолжается до сих пор, прежде всего с помощью экономических санкций.

Коэн напоминает, что даже во время холодной войны с СССР США не предпринимали каких-либо попыток изолировать государство за рубежом. Вместо этого цель была в том, чтобы сдержать ее в своем блоке восточноевропейских стран и конкурировать с ней в так называемом «третьем мире».

Помимо этого, Коэн пишет, что до сих пор Россию не удалось изолировать. С 2014 года Москва остается активной дипломатической столицей, отмечается в материале. России удалось расширить экономическое, военное и политическое сотрудничество с Китаем, Ираном, Турцией, Сирией, Саудовской Аравией, Индией и рядом восточноазиатских стран, а также с европейскими правительствами, несмотря на санкции Европейского союза.

Кроме того, Москва является «архитектором и главным организатором» трех важнейших мирных переговоров: по Сирии, Сербии и Косово, а также по Афганистану, поясняет профессор.