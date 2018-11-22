МИД обвинил США в развязывании грязной кампании вокруг выборов главы Интерпола

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что с подачи США вокруг выборов главы Интерпола была развязана грязная кампания, передает РИА «Новости»

«Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России», — заявила Захарова.

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Она отметила, что США прибывают в «антироссийском угаре».

«Вашингтон даже отошел от своих принципиальных подходов о неразглашении предпочтений на выборах в международной организации и задействовал внешнеполитическое ведомство, открыто встал на путь недопущения избрания российского представителя», — добавила Захарова.

Ранее в Кремле не увидели фактов, свидетельствующих о нелегитимности выборов нового главы Интерпола, которые прошли 21 ноября.

21 ноября новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян.

Британская газета Times называла россиянина Александра Прокопчука главным претендентом на пост главы Интерпола. Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы организации.