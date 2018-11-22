В парламенте Крыма заявили о предпосылках к новому «майдану» на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что сигналы, поступающие из Киева, говорят о том, что Украина движется в сторону нового «майдана», передает РИА «Новости».

По его мнению, то, что происходит на Украине, «не выдерживает никакой критики».

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«Те сигналы, которые идут из Украины, говорят о том, что страна неизбежно идет к коллапсу, и мы будем этому свидетелями. Это может быть реализовано в виде нового майдана, когда основные кланы сцепятся за последние остатки богатства, которое еще осталось на Украине», — сказал он.

Ранее депутат Верховной рады Ольга Богомолец заявила, что одним из наиболее негативных последствий Майдана стали приближенные к власти олигархи, которые с помощью псевдопатриотизма грабят украинцев.