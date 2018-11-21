В Эр-Рияде ответили на обвинения по делу Хашукджи

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что обвинения в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в адрес Эр-Рияда являются бездоказательными. Об этом сообщает CNBC.

По его словам, Саудовскую Аравию обвинил в убийстве Хашукджи до окончания расследования.

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Он также добавил, что Эр-Рияд продолжает расследование дела журналиста.

Адель аль-Джубейр подчеркнул, что Саудовская Аравия хочет больше содействия со стороны Турции по делу Хашукджи.

Ранее сообщалось, что сенаторы попросили президента США Дональда Трампа определиться с позицией по убийству Хашукджи.