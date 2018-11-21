Глава Пентагона вступился за Трампа в ситуации с Саудовской Аравией

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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что на данный момент ни ЦРУ, ни власти Саудовской Аравии не установили на 100%, кто именно несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

Таким образом он прокомментировал критику в адрес президента США Дональда Трампа в связи с его отказом ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Мэттис подчеркнул, что главы государств не всегда обладают свободой работать только с «незапятнанными партнерами».

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Он также подчеркнул, что сохранение рабочих отношений с Саудовской Аравией необходимо для того, чтоб положить конец войне в Йемене.

Ранее сообщалось, что Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда.