Глава Пентагона вступился за Трампа в ситуации с Саудовской Аравией
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что на данный момент ни ЦРУ, ни власти Саудовской Аравии не установили на 100%, кто именно несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.
Таким образом он прокомментировал критику в адрес президента США Дональда Трампа в связи с его отказом ввести санкции в отношении Саудовской Аравии. Мэттис подчеркнул, что главы государств не всегда обладают свободой работать только с «незапятнанными партнерами».
Реклама
Он также подчеркнул, что сохранение рабочих отношений с Саудовской Аравией необходимо для того, чтоб положить конец войне в Йемене.
Ранее сообщалось, что Трамп рассмотрит проекты санкций против Эр-Рияда.