Дочь посла США в России критикует Трампа

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12055075/RTS25HKA-pic905-895x505-20689.jpg">

Дочь посла США в России Джона Хантсмана выступила с критикой в адрес американского президента Дональда Трампа в связи с его нежеланием вводить санкции против Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, передает The Mediaite.

«Бывают моменты, когда президент или возвышается, как настоящий лидер, или низко падает, и я думаю, что он низко упал в наших глазах», — сказала Эбби Хантсман.

Реклама

Она также подчеркнула, что не видит ничего соответствующего лозунгу «Америка — прежде всего» в том, чтобы «бросить свою собственную разведку под автобус».

Ранее сообщалось, что Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста.