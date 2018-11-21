МИД ответил на расширение санкций США

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В МИД России назвали рутиной введение очередных антироссийских санкции США. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По мнению МИДа, Вашингтон демонстрирует неспособность заставить Москву изменить самостоятельную линию на мировой арене.

«В Вашингтоне продолжают нарастающим темпом принимать санкции против России. Их недавнее расширение стало 11-м за последние три с половиной месяца, и все больше превращается в рутину», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В министерстве отметили, что основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США.

В МИДе посоветовали американским политикам начать выбираться из плена иллюзий о «всемогуществе» США, в чем они сами себя убедили, так как «заниматься самообманом опасно».

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских компаний.