Интерпол пообещал не допустить срыва выборов главы организации

В Интерполе заявили, что не допустят срыва выборов президента организации, которые запланированы на 21 ноября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя пресс-службы организации.

В организации отметили, что ни одна страна не имеет права накладывать вето на демократический выбор Генассамблеи Интерпола.

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В Интерполе также подтвердили, что глава российского филиала Александр Прокопчук действительно рассматривается в качестве одного из двух кандидатов на пост руководителя этой структуры.

Ранее глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что американская сторона не поддержит кандидата от России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.