NBC: спецслужбы США завербовали информаторов в караване мигрантов

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Спецслужбы США осуществляют тайное наблюдение за караваном мигрантов, который сейчас приближается к границе между Калифорнией и Мексикой, при помощи платных агентов, передает NBC News.

Как отмечается, завербованы около 4 тысяч людей, которые передают информацию через один из популярных мессенджеров. По данным издания, агенты — преимущественно выходцы из Гондураса.

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Сообщается, что собираются данные о размере каравана, его передвижениями, а также о потенциальных угрозах безопасности.

Информации о том, сколько денег было потрачено на организацию разведки, на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в США направился еще один караван мигрантов из Сальвадора.