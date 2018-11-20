NBC: спецслужбы США завербовали информаторов в караване мигрантов
Спецслужбы США осуществляют тайное наблюдение за караваном мигрантов, который сейчас приближается к границе между Калифорнией и Мексикой, при помощи платных агентов, передает NBC News.
Как отмечается, завербованы около 4 тысяч людей, которые передают информацию через один из популярных мессенджеров. По данным издания, агенты — преимущественно выходцы из Гондураса.
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Сообщается, что собираются данные о размере каравана, его передвижениями, а также о потенциальных угрозах безопасности.
Информации о том, сколько денег было потрачено на организацию разведки, на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что в США направился еще один караван мигрантов из Сальвадора.