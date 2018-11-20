WP: демократы требуют расследования в отношении Иванки Трамп

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Комитет по надзору Белого дома может начать расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки по требованию представителей демократической партии, в связи с публикациями о том, что в 2017 году она использовала свою личную электронную почту для ведения деловой переписки, пишет The Washington Post.

Официальный представитель адвоката Иванки Трамп заявил, что эта ситуация отличается от ситуации с перепиской экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, так как Иванка не пользовалась частным сервером, а в ее письмах не было засекреченной информации. Также он указал на то, что речь идет о переписке, которую дочь главы государства вела до того, как ее уведомили о правилах хранения данных.

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Представители заместителя главы комитета по надзору палаты представителей Элайджи Каммингса сообщили, что расследование комитета начнется после того, как палата представителей перейдет под контроль демократов.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп грубо нарушила правила оборота федеральных документов, использовав личную почту для рабочей переписки.