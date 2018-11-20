Белый дом высказался о российском кандидате на пост главы Интерпола
Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что американская сторона не поддержит кандидата от России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола, передает ТАСС.
«Как показывают последние события, российское правительство использует Интерпол для преследования политических оппонентов», — сказал Марки.
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По его словам, американская администрация «решительно поддерживает» в этом вопросе представителя Южной Кореи Ким Чен Янга, исполняющего обязанности президента.
Ранее в МВД отреагировали на ситуацию вокруг российского кандидата на пост главы Интерпола.