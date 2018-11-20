На Украине собираются декоммунизировать одну из областей

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Депутаты Верховной рады направили в Конституционный суд Украины инициативу о переименовании Кировоградской области в Крапивницкую, передает «112 Украина».

Сообщается, что законопроект № 8380 поддержали 239 народных депутатов.

Город Кировоград был переименован в 2016 году в процессе декоммунизации в Крапивницкий, в то время как название области закреплено в конституции страны и для ее переименования требуется внести в нее соответствующие правки.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о переименовании областей на Украине в рамках декоммунизации.