На Украине собираются декоммунизировать одну из областей
Депутаты Верховной рады направили в Конституционный суд Украины инициативу о переименовании Кировоградской области в Крапивницкую, передает «112 Украина».
Сообщается, что законопроект № 8380 поддержали 239 народных депутатов.
Город Кировоград был переименован в 2016 году в процессе декоммунизации в Крапивницкий, в то время как название области закреплено в конституции страны и для ее переименования требуется внести в нее соответствующие правки.
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