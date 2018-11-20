Лавров объяснил, почему Россию обвиняют «во всех смертных грехах»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/451/11877451/lavrov-pic905-895x505-33717.jpg">

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россию обвиняют «во всех смертных грехах» из-за того, что страна «препятствует деструктивным начинаниям». Слова министра передает RT.

«Мы [Россия] являемся серьезным препятствием на пути различных деструктивных начинаний», — заверил Лавров.

Реклама

Министр предположил, что данное обстоятельство является поводом для того, чтобы обвинять Россию «во всех смертных грехах». При этом он не стал уточнять, против каких «деструктивных начинаний» выступала Россия, а также не назвал тех, кто «обвиняет» страну.

Лавров добавил, что неназванные оппоненты России называют страну «ревизионистской державой», однако на самом деле, считает министр, они хотят «наказать» ее за «независимый внешнеполитический курс».

Он подчеркнул, что некоторые страны намерены провести «ревизию базовых инструментов международного права» и хотят заменить их своими правилами.

Ранее Лавров заявил, что от США можно ждать «новых неадекватных шагов».