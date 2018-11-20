В Кремле обвинили США в давлении и вмешательстве в выборы главы Интерпола
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил сенаторов США в давлении и грубом вмешательстве в выборы главы Интерпола, передает РИА «Новости».
Американские сенаторы выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.
«Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это ещё оценить? Вот наглядное проявление», — сказал Песков..
При этом он призвал дождаться результатов выборов, но признал выступление сенаторов давлением..
Ранее группа американских сенаторов призвала не выбирать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола.
Выборы нового главы Интерпола состоятся в рамках сессии генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ 18-21 ноября.