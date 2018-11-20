В Испании подтвердили намерение заблокировать соглашение по Brexit из-за Гибралтара

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна заблокирует соглашение по Brexit, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Британией по поводу Гибралтара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Санчес подчеркнул, что испанские власти 72 часа назад выяснили, что в проекте сделки по Brexit не оговаривается характер переговоров между сторонами по поводу Гибралтара. Он напомнил, что пролив «представлен» Великобританией, однако он не «принадлежит» ей.

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«Мне жаль об этом говорить, но на сегодняшний момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует, если не будет изменений, против Brexit в таком виде», — сказал Санчес.

Ранее газета The Times писала, что Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара.