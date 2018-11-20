Hill: спецпрокурор США по «российскому делу» впервые высказался о назначении Уитакера

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Назначение президента США Дональда Трампа на должность и.о. генпрокурора Мэттью Уитакера никак не повлияет на ведущего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера. Об этом пишет The Hill со ссылкой на cудебное заявление работающих с Мюллером прокуроров.

Команда Мюллера сделала заявление по Уитакеру в кратком документе, поданном по делу Эндрю Миллера, партнера давнего союзника Трампа Роджера Стоуна. Ожидается, что Миллер даст показания по «российскому делу».

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Издание пишет, что федеральный апелляционный суд в округе Колумбия запросил от команды Мюллера кратко изложить, скажется ли назначение Уитакера на продолжающейся судебной битве. На это команда Мюллера заявила, что назначение нового и.о. генпрокурора США не окажет никакого эффекта ни на аргументы, ни на ход расследования.

«Назначение исполняющего обязанности генерального прокурора [Мэттью] Уитакера не меняет полномочий специального прокурора [Роберта Мюллера] представлять Соединенные Штаты и не поднимает никаких вопросов юрисдикции. Специальный прокурор продолжает осуществлять те же полномочия, и юрисдикция окружного суда и этого суда остается неизменной», — говорится в заявлении команды Мюллера.

В начале ноября Трамп объявил, что Мэттью Уитакер заменит Джеффа Сешнса в качестве исполняющего обязанности на посту генпрокурора США. Некоторые из критиков Трампа предупредили, что американский лидер таким образом может закладывать основу для препятствования расследованию Мюллера о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. В прошлом Уитакер критиковал «российское дело» Мюллера.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.