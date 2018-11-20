Единороссы помогли Ищенко преодолеть муниципальный фильтр

Приморское региональное отделение «Единой России» оказало помощь в сборе подписей всем кандидатам в губернаторы, заявила его руководитель Людмила Талабаева, комментируя прохождение муниципального фильтра в ходе избирательной кампании по повторным выборам в декабре.

Так, за самовыдвиженца Андрея Ищенко отдали свои подписи 58 депутатов от «Единой России».

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«На этапе сбора подписей муниципальных депутатов Партия помогла всем кандидатам, выдвинувшим своих кандидатов на выборы 16 декабря. Так мы действовали во время подготовки к выборам в сентябре, аналогично поступаем и сейчас. Мы не принимали каких-либо обязывающих депутатский корпус решений, но исходили из того, чтос каждый обратившийся к нашему депутату кандидат или штаб кандидата вправе рассчитывать на равные стартовые условия в самом начале избирательной кампании», - цитируют «Вести:Приморье» Талабаеву.

Она уточнила, что помощь в сборе подписей была оказана как самовыдвиженцам, так и кандидатам от партий. Например, за Павла Михальченкова подписалось 69, а за Андрея Ищенко 58 депутатов от «Единой России», Олег Митволь получил 103 депутатских подписи, Андрея Андрейченко поддержали 88 представителей ЕР в муниципальных органах власти.