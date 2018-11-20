ЕС предупредил о «целевых мерах» из-за ситуации в Азовском море

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что страны Европейского союза (ЕС) могут принять «целевые меры» из-за обострения конфликта России и Украины в Азовском море. Слова Могерини приводятся на сайте Еврокомиссии (ЕК).

По словам Могерини, Брюссель передает «ясное послание» Москве о том, что российская сторона должна прекратить проверки судов в Азовском море. Она подчеркнула, что европейские страны в данный момент изучают «меры» по стабилизации ситуации в регионе.

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«В частности, ЕК этим занимается, для поддержки затронутых районов на Украине целевыми мерами», — сказала Могерини.

Она отметила, что о них будет сообщено в тот момент, когда они станут официальными.

Также Могерини добавила, что министры иностранных дел обсуждали этот вопрос в понедельник, 19 ноября.

Ранее статс-секретарь и заместитель главы МИД России Григорий Карасин встретился с генеральным секретарем Европейской внешнеполитической службы Хельгой Шмид и обсудил растущее военное присутствие Украины в Азовском море.