Сенаторы США выступили против избрания россиянина на пост главы Интерпола

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/12009829/RTSIHYZ-pic905-895x505-64341.jpg">

Группа американских сенаторов призвала не выбирать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука на пост главы Интерпола. Соответствующее заявление опубликовано на сайте сенатора Роджера Уикера.

Политики заявляют, что дать Прокопчуку возглавить Интерпол — «то же самое, что поставить лисицу во главе курятника».

Реклама

В заявлении говорится, что Россия «регулярно злоупотребляет» возможностями Интерпола для того, чтобы «преследовать политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Сенаторы подчеркивают, что Прокопчук был лично вовлечен в эту «стратегию запугивания». В связи с этим американские политики призвали всех 192 членов проголосовать против кандидатуры россиянина.

Ранее сообщалось, что Украина задумалась о выходе из Интерпола из-за России.