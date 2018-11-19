Песков назвал реакцию иностранных коллег на материалы против Браудера неадекватной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва делится результатами работы по делу против Уильяма Браудера с иностранными коллегами, передает РИА «Новости».

Он отметил, что реакция на эти материалы «не всегда адекватная».

«Они со своими зарубежными партнерами, насколько я знаю, в этом плане делятся материалами, другое дело, что не всегда получают адекватную реакцию», — сказал Песков.

Ранее представитель Генпрокуратуры Михаил Александров рассказал, что Россия отправляла в минюст США и генпрокурору США материалы о преступлениях Уильяма Браудера и других лиц.