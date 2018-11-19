Суд в Киеве дал Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом

Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Украины Виктору Януковичу еще одну возможность выступить с последним словом по делу о госизмене, передает РИА «Новости».

При этом суд разрешил Януковичу обратиться с последним словам сидя или лежа с больничной койки, пообещав не считать это неуважением.

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«Для обеспечения права на защиту Виктора Федоровича Януковича суд объявляет перерыв в судебном заседании до 9.00 (10.00 мск -ред.) пятого декабря», — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Ранее сообщалось, что Виктор Янукович не сможет выступить с последним словом в киевском суде 19 ноября из-за госпитализации с тяжелыми травмами.