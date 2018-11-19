Politico: республиканцы защищают Трампа от грозящего со стороны демократов импичмента

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В США разгорается борьба за пост председателя судебного комитета палаты представителей США, в котором американскому президенту Дональду Трампу может грозить импичмент со стороны демократов, а также волна новых расследований, пишет Politico.

Издание пишет, что один из самых ярких союзников Трампа — член палаты представителей Джим Джордан на прошлой неделе открыто заявил о желании стать лидером из республиканского меньшинства в судебном комитете палаты представителей.

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Даже после того, как республиканцы по итогам промежуточных выборов потеряли контроль над палатой представителей, они обещают решительно защищать американского лидера и главу Республиканской партии от расследований демократов, которые они назвали «президентским харассментом», говорится в материале.

Так, в настоящее время республиканцы борются за выгодное место для своей партии в судебном комитете, которое станет эпицентром для демократических атак на президента, отмечает журнал. Следующий состав республиканцев в судебном комитете палаты представителей, скорее всего, будет тратить больше времени на борьбу за Трампа, чем на совместное законотворчество с демократами, пишет Politico.

В августе сообщалось, американский лидер Дональд Трамп обсудил с юридической командой вопросы, связанные с подготовкой к процедуре импичмента.