СМИ: Трамп назвал нелепым масштаб резонанса вокруг дела Хашукджи

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Президент США Дональд Трамп считает нелепым преувеличение значения для международного сообщества убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп не собирался «поднимать шумиху» вокруг дела Хашукджи.

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Как отмечается, президент США спрашивал своих советников, почему Вашингтон должен занимать позицию по убийству Хашукджи, если он не американец.

Ранее сообщалось, что Трамп не захотел слушать запись последних минут жизни Хашукджи.