На Украине задержали помощника Надежды Савченко

В Киеве полиция задержала помощника украинского депутата Надежды Савченко Валерия Мосийко. Об этом сообщает «Громадське».

Как рассказала сестра Савченко Вера, Мосийко является помощником депутата на общественных началах, а также бывшим сотрудником МВД. Его задержали, когда он возвращался с акции на Михайловской площади.

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Савченко добавила, что во время акции полицейские ударили его по лицу, «разбили нос в кровь и прыснули баллончиком».

Позднее представитель полиции Ярослав Тракало сообщил, что Мосийко отпустили.

Ранее Надежда Савченко, находящаяся в заключении по подозрению в подготовке терактов, заявила, что намерена вести избирательную кампанию из СИЗО.