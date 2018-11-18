В Кремле готовы к компромиссу по Курилам с Японией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в территориальном споре с Японией по Курильским островам понадобится компромисс, который не вступит в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон, передает «Россия-1».

«Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон»,— сказал Песков.

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Он также отметил, что лидеры России и Японии поручили главам внешнеполитических ведомств увеличить интенсивность диалога по мирному договору, основанному на советско-японской декларации 1956 года.

«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», — подчеркнул он.

Песков назвал «домыслами» разговоры о существовании «какой-то сепаратной сделки» о якобы передаче островов Японии и отметил, что это не соответствует действительности.

Ранее в Кремле прокомментировали заявление Абэ по военным базам США.