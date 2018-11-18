В Кремле готовы к компромиссу по Курилам с Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в территориальном споре с Японией по Курильским островам понадобится компромисс, который не вступит в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон, передает «Россия-1».
«Безусловно, потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон»,— сказал Песков.
Он также отметил, что лидеры России и Японии поручили главам внешнеполитических ведомств увеличить интенсивность диалога по мирному договору, основанному на советско-японской декларации 1956 года.
«Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет», — подчеркнул он.
Песков назвал «домыслами» разговоры о существовании «какой-то сепаратной сделки» о якобы передаче островов Японии и отметил, что это не соответствует действительности.
Ранее в Кремле прокомментировали заявление Абэ по военным базам США.