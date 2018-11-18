В НИИ Склифосовского прокомментировали сообщения о госпитализации Януковича

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В НИИ имени Склифосовского в Москве подтвердили, что экс-президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на справочную медучреждения.

Отмечается, что Янукович был госпитализирован в пятницу, 16 ноября, однако его выписали в тот же день.

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«Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день», — заявили в справочной.

Ранее СМИ сообщили, что Януковича экстренно госпитализировали. По предварительным данным, он получил травмы во время игры в теннис.