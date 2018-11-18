JDD: Рейтинг Макрона поставил антирекорд в очередной раз

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Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снова упал, достигнув значения в 25%. Об этом сообщает Journal du Dimanche.

Отмечается, что французский президент надеялся поднять свой рейтинг за счет мемориальных мероприятий в ноябре 2018 года, однако столкнулся с социальным недовольством в виде движения «желтых жилетов» — демонстрантов, выступающих против роста цен на бензин.

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Кроме того, по данным издания, ощутимо упал рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа — он снизился на 7 п.п. до 34%.

Отмечается, что наиболее низким рейтингом одобрения в истории Пятой республики обладал Франсуа Олланд. В 2013 году его деятельность на посту одобряли всего 20% французов.

Ранее в офисе Макрона отреагировали на критические твиты президента США Дональда Трампа.