Трамп признался, в чем совершил ошибку

Президент США Дональд Трамп признался, что совершил ошибку, не посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов. Об этом сообщает Mediaite.

Подчеркивается, что Трамп очень редко признается в своих просчетах.

«Я должен был это сделать», — отметил он в разговоре с журналистом телеканала Fox News.

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Лидер США, однако, добавил, что был очень занят государственными делами. После этого корреспондент подчеркнул: «Но это День ветеранов», на что Трамп ответил: «Я мог бы это сделать».

Президент сообщил, что на следующий день выступил на американском кладбище в Париже и поздно оттуда вернулся, после чего занялся важными вопросами страны.

Ранее The New York Times сообщила, что за два года Трамп не осознал роли главнокомандующего.