Медведев встретился с коллегой из Папуа-Новой Гвинеи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев перед началом саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее провел двухстороннюю встречу с коллегой из страны-хозяйки мероприятия Питером О'Нилом, передает РИА «Новости».

Глава российской делегации назвал саммит большим событием для Папуа-Новой Гвинеи, а также поблагодарил коллегу за гостеприимство и прекрасную атмосферу.

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«Повестка дня саммита очень серьезная, но сейчас у нас есть возможность коротко обменяться соображениями, как развивать связи, контакты между Россией и Папуа-Новой Гвинеей», — сказал Медведев.

О'нил согласился с Медведевым в том, что повестка дня на саммите очень важная, а также поинтересовался, как долго российский премьер добирался в Порт-Морсби.

«Около 17 часов», — рассказал Медведев.

Он уточнил, что добирался на саммит из Владивостока.

Ранее сообщалось, что Медведев принял участие в конференции в Палермо.