Комитет конгресса США вынес порицание двум депутатам из-за домогательств
Комитет палаты представителей конгресса США вынес порицание двум депутатам по делам о домогательствах. Об этом сообщает Politico.
По данным издания, порицания получили республиканец Марк Мидоус и демократ Рубен Кихуэн.
Как отмечается, Мидоуса обвинили в том, что он не повлиял на «дискриминацию» в своем офисе.
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При этом Кихуэна обвинили в «нежелательных ухаживаниях» за женщинами.
Источники издания подчеркнули, что Кихуэн покинет палату представителей в январе.
Ранее сообщалось, что Бретт Кавано, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, был приведен к присяге в качестве судьи Верховного суда США.