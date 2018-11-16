Милонов объяснил попытку депутата засунуть палец в ухо другому нехваткой кислорода

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Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил поведение одного из депутатов, который пытался засунуть палец в ухо другому, недостатком кислорода в зале заседания Госдумы, передает агентство городских новостей «Москва».

«Дело в том, что у нас зал еще не отремонтирован, и у нас душновато в зале. И, возможно, недостаток кислорода сказался, и они стали друг другу пальцами в уши лазать. Может быть, переволновались», — заявил он.

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На пленарном заседании Госдумы во время обсуждения изменений в Бюджетный кодекс депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге Олегу Быкову.

Неловкая ситуация попала в кадр, так как в этот момент выступала сидящая впереди Надежда Максимова.