Милонов объяснил попытку депутата засунуть палец в ухо другому нехваткой кислорода
Депутат Госдумы Виталий Милонов объяснил поведение одного из депутатов, который пытался засунуть палец в ухо другому, недостатком кислорода в зале заседания Госдумы, передает агентство городских новостей «Москва».
«Дело в том, что у нас зал еще не отремонтирован, и у нас душновато в зале. И, возможно, недостаток кислорода сказался, и они стали друг другу пальцами в уши лазать. Может быть, переволновались», — заявил он.
Реклама
На пленарном заседании Госдумы во время обсуждения изменений в Бюджетный кодекс депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге Олегу Быкову.
Неловкая ситуация попала в кадр, так как в этот момент выступала сидящая впереди Надежда Максимова.