Politico: в Белом доме «готовятся к худшему» завершению «российского дела»

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В администрации США глубоко обеспокоены в связи с приближающимся завершением расследования специального прокурора США Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, пишет Politico со ссылкой на полдюжины источников, контактирующих с Белым домом и помощниками президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что обеспокоенность вызывает то, что Мюллер после продолжительного периода затишья в ближайшее время может представить заключительные выводы и обвинительное заключение по делу о «российском вмешательстве».

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«Это заметно по языку тела Трампа в течение всей недели. Его что-то беспокоит. И дело не только в двух сотрудниках и Меланьи [Трамп]. Это убедило меня в том, что ловушка вот-вот захлопнется, и в том, что их уже предупредил адвокат о действиях, которые могут в скором времени произойти. Люди готовятся к худшему»,— поделился высокопоставленный республиканский чиновник, который контактирует с Белым домом.

Издание напоминает, что на этой неделе Трамп после двухмесячного перерыва вернулся к нападкам на Мюллера. В твиттере он опубликовал несколько сообщений, в которых, в частности, обвинил спецпрокурора США и его команду в том, что они рушат судьбы людей, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США ждут «много работы» по «российскому делу».

Россия отрицает вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.