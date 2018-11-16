В Совфеде не исключили закрытия Азовского моря для Украины

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Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что российские власти могут перекрыть Азовское море для прохода по нему украинских судов. Слова сенатора передает РИА «Новости».

Данное заявление Клинцевич сделал, комментируя задержание Украиной 15 судов, которые заходили в крымские порты.

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Сенатор подчеркнул, что российскую сторону «буквально толкают» на осуществление ответных мер. Он напомнил, что Россия может «за несколько минут» перекрыть Азов.

«И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — предупредил Клинцевич.

Также он выразил мнение, что украинские власти своими действиями «реально разрывают» соглашение по Азовскому морю.

Ранее сообщалось, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым.