США ввели санкции из-за убийства Хашукджи

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США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Соответствующее сообщение размещено на сайте минфина США.

Санкции введены в рамках так называемого Глобального акта Магнитского.

Официального разъяснения по поводу включения данных граждан в список не приводится.

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Ранее прокурор Саудовской Аравии рассказал, что ждет обвиняемых в убийстве Хашукджи.

Критиковавший власти Саудовской Аравии Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание со ссылкой на слова его близких заявило об исчезновении журналиста, который пропал после посещения здания посольства Саудовской Аравии в Стамбуле. После того, как СМИ привлекли внимание к данному инциденту, турецкие власти начали расследование. По данным турецкой стороны, Джамаль Хашукджи был убит в Стамбуле в здании саудовского консульства. Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.