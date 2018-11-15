В Госдуме один депутат засунул палец в ухо другому

На пленарном заседании Госдумы во время обсуждения изменений в Бюджетный кодекс депутат попытался засунуть палец в ухо коллеге Олегу Быкову. Данный эпизод можно увидеть на видеозаписи пленарного заседания Госдумы на сайте нижней палаты.

Неловкая ситуация попала в кадр, так как в этот момент выступала сидящая впереди Надежда Максимова.

Кто именно протянул палец к уху и пощекотал Быкова, на записи не видно. В ответ на это действие депутат отодвинулся, улыбнулся и что-то сказал своему соседу.