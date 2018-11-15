Эр-Рияд выступил против политизации дела Хашукджи

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что Эр-Рияд выступает против политизации дела об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Саудовская Аравия также выступает против вмешательства во внутренние дела королевства.

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Он также добавил, что критика в адрес Эр-Рияда «не имеет под собой основы».

Ранее в Саудовской Аравии рассказали, что ждет обвиняемых в убийстве Хашукджи.