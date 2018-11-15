СМИ подсчитали увольнения британских министров за последний год

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С ноября 2018 года из правительства премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволились 18 чиновников. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что 10 политиков ушли с поста из-за недовольства действиями Мэй по выходу Великобритании из Евросоюза.

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Среди уволившихся — министр обороны Майкл Фэллон, глава МИД Борис Джонсон, министр внутренних дел Эмбер Радд, а также несколько министров по Brexit, среди которых Дэвид Дэвис, Стив Бэйкер и Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что из-за Brexit два британских министра ушли в отставку за день.