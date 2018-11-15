Конгрессмен-демократ призвала отстранить и.о. генпрокурора из-за «российского дела»

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Политик-демократ Нэнси Пелоси, которая станет спикером конгресса США, потребовала, чтобы и.о. генпрокурора Мэтью Уитакер был отстранен от занимаемой должности. Данное заявление содержится в пресс-релизе Пелоси, передает РИА «Новости».

По мнению Пелоси, президент США Дональд Трамп произвел «неконституционное» назначение, когда выбрал Уитакера на должность генерального прокурора. Она считает, что он может повлиять на работу специального прокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

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«Уитакер, который очевидным образом не подходит на должность генпрокурора, должен быть устранен от какого-либо участия в расследования Мюллера из-за очевидного конфликта интересов», — говорится в пресс-релизе Пелоси.

Ранее Пелоси потребовала самоотвода Уитакера от «российского дела».