Сенатор-республиканец защитил нового куратора «российского дела», сравнив его с Бибером

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Сенатор-республиканец Эрин Барнетт в эфире телеканала CNN попросил «дать шанс» и.о. генпрокурора страны Мэтью Уитакеру, который был назначен президентом США Дональдом Трампом. Слова Барнетта передает портал Mediaite.

По словам Барнетта, назначение Уитакера вызвало волну критики из-за того, что он якобы может помешать расследованию так называемого «российского дела», которое ведет специальный прокурор Роберт Мюллер. Однако, резюмировал Барнетт, пока что он сталкивался только со «спекуляциями» относительно Уитакера.

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«Я думаю, что мы должны дать парню шанс и позволить ему найти мужскую комнату перед тем, как устраивать ему порку. Это не тот случай, если бы президент назначил, не знаю, [адвоката Сторми Дэниелс] Майкла Авенатти или [певца] Джастина Бибера», — добавил Барнетт.

Ранее будущий спикер конгресса США потребовала самоотвода Уитакера от «российского дела».