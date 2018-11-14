Экс-соратник Януковича призвал закончить украинский блицкриг на Красной площади

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Экс-глава избирательного штаба Виктора Януковича Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ZIK.

Таким образом он отреагировал на прошедшие в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборах.

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«Занять эти территории мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве», — заявил он.

Депутат уточнил, что Украина пока к такому не готова, поэтому вынуждена действовать другими методами.

Ранее на Украине придумали очередной план «возвращения» Крыма.