Трамп поругался с Мэй по телефону из-за Ирана
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поругался с британским премьером Терезой Мэй, сообщает Mediaite.
Отмечается, что причиной резкого разговора двух лидеров стала позиция Лондона по отношению к Ирану.
Трамп отчитал Мэй за недостаточные усилия по сдерживанию Ирана, а также выразил недовольство несправедливыми торговыми соглашениями между США и европейскими странами.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Пекином по иранским санкциям.