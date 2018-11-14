Трамп поругался с Мэй по телефону из-за Ирана

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поругался с британским премьером Терезой Мэй, сообщает Mediaite.

Отмечается, что причиной резкого разговора двух лидеров стала позиция Лондона по отношению к Ирану.

Трамп отчитал Мэй за недостаточные усилия по сдерживанию Ирана, а также выразил недовольство несправедливыми торговыми соглашениями между США и европейскими странами.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен сотрудничать с Пекином по иранским санкциям.