Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала в отставке Джона Абизаида на пост посла в Саудовской Аравии, сообщает The Washington Times.
Абизаид на данный момент занимает должность научного сотрудника Института Гувера и почетного председателя Центра борьбы с терроризмом Военной академии США.
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Ранее сообщалось, что Трамп хочет назначить экс-главу лиги по рестлингу WWE министром торговли США.
Трамп намерен назначить на эту должность Линду Макмэн, которая руководила лигой по рестлингу WWE до 2009 года.