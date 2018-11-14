Трамп предложил кандидатуру на пост посла США в Саудовской Аравии

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Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру генерала в отставке Джона Абизаида на пост посла в Саудовской Аравии, сообщает The Washington Times.

Абизаид на данный момент занимает должность научного сотрудника Института Гувера и почетного председателя Центра борьбы с терроризмом Военной академии США.

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Ранее сообщалось, что Трамп хочет назначить экс-главу лиги по рестлингу WWE министром торговли США.

Трамп намерен назначить на эту должность Линду Макмэн, которая руководила лигой по рестлингу WWE до 2009 года.