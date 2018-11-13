AP: результат демократов на выборах в США стал лучшим со времен Уотергейта

Общие результаты первых общенациональных выборов во время президентства Дональда Трампа представляют собой лучшую «промежуточную работу» Демократической партии со времен Уотергейта, пишет агентство Associated Press.

6 ноября на территории США прошли промежуточные выборы в конгресc, а также выборы губернаторов в некоторых штатах. По результатам голосования демократы вернули себе большинство мест в палате представителей, а республиканцы сохранили контроль над сенатом. Агентство отмечает, что не все результаты еще подсчитаны. Тем не менее, Трамп в ночь выборов быстро заявил о победе своей партии. Демократы же, которые еще два года назад находились на «политическом дне», теперь получили, по крайней мере, 32 места в палате представителей, а также смогли отыграть позиции на выборах семи губернаторов и в законодательных собраниях восьми штатов США.

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Таким образом, демократы изменили траекторию следующих двух лет срока Трампа и разрушили республиканскую монополию в Вашингтоне, поясняет агентство. Эти победы также дают демократам более прочную основу в ряде ключевых штатов перед следующей президентской гонкой в 2020 году, говорится в материале. Глава Национального комитета Демократической партии США Том Перес заявил, что цель демократов состояла в перестраивании электората, увеличения конкуренции по всей стране. По его словам, демократической партии это удалось сделать.

Демократы также достигли исторического разнообразия на выборах. Так, среди кандидатов-демократов места в конгрессе по итогам голосования займут первая афроамериканская женщина Айанна Пресли, первые двое женщин-мусульманок Ильхан Омар и Рашида Тлаиб, а также первая представительница коренных американских народов и лесбиянка Шарис Дэвидс.