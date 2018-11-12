Новый спецпосланник ООН по Сирии приглашен в Москву

Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил, что российская сторона пригласила в Москву норвежского дипломата Гейра Педерсена, который вскоре сменит Стаффана де Мистуру на посту спецпредставителя генерального секретаря ООН по урегулированию в Сирии, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва рассчитывает на быструю передачу дел от де Мистуры его преемнику.

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«Педерсен возьмет бразды правления только в конце декабря, поэтому с начала по конец декабря будет переходный период передачи дел, поэтому де Мистура, может быть, уже в другом юридическом формате будет вводить в курс дела своего сменщика. Поэтому полагаю, что новый спецпредставитель генсека ООН войдет в свои официальные полномочия в конце декабря», — сказал Богданов.

Он добавил, что вероятный визит должен состояться после полного вступления Педерсена в должность, однако добавил, что не является формалистом, и официальный статус не столь важен для переговоров.

«Чем быстрее он приедет в Москву, тем проще ему будет войти в курс дела, узнав наши подходы, и нам будет полезно», — добавил Богданов.

По его словам, на повестке дня у сторон «много вопросов, которые не терпят отлагательств».

Ранее в МИДе оценили назначение ООН нового спецпосланника по Сирии.