США осудили Россию за прошедшие в ДНР и ЛНР выборы

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Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт в письменном заявлении выступила с осуждением в адрес России в связи с прошедшими в самопровозлашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) выборах. Документ был опубликован на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Вашингтона, выборы были «попыткой Москвы наделить законным статусом ее ставленников в Донбассе».

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«Если в Россия сочли, что незаконные выборы 11 ноября помогут ее ставленникам добиться международного признания, действия мирового сообщества докажут ей ее ошибку», — говорится в заявлении Науэрт.

Она добавила, что США «продолжат вводить санкции по Украине против России до тех пор, пока Москва в полной мере не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Кремле рассказали об отношении к выборам в ДНР и ЛНР.