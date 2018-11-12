Зеехофер покинул пост главы ХСС
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер покинул пост главы партии «Христианско-социальный союз». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я покидаю пост председателя Христианско-социального союза, это решено. По срокам еще идут некоторые обсуждения, о сроках будет объявлено в течение текущей недели», — заявил министр в ходе пресс-конференции в Саксонии.
Реклама
Отмечается, что новый лидер партии будет выбран на съезде в 2019 году.
Зеехофер добавил, что сохранит пост главы министерства.
Ранее издание Bild сообщило, что Зеехофер планирует досрочно подать в отставку.