Зеехофер покинул пост главы ХСС

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер покинул пост главы партии «Христианско-социальный союз». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я покидаю пост председателя Христианско-социального союза, это решено. По срокам еще идут некоторые обсуждения, о сроках будет объявлено в течение текущей недели», — заявил министр в ходе пресс-конференции в Саксонии.

Реклама

Отмечается, что новый лидер партии будет выбран на съезде в 2019 году.

Зеехофер добавил, что сохранит пост главы министерства.

Ранее издание Bild сообщило, что Зеехофер планирует досрочно подать в отставку.