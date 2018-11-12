Лукашенко рассказал о кандидатах на пост генсека ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предложить три кандидатуры на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности(ОДКБ) в случае, если стране перейдет право назначения главы организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Белоруссия является следующей по алфавиту страной после Армении в ОДКБ и отметил, что Минск должен быть готов к тому, чтобы предложить кого-то на этот пост.

Реклама

«Что касается назначения руководителя аппарата ОДКБ… Естественно, вариантов было масса, это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то там победил, кто-то проиграл», — сказал Лукашенко во время встречи с послом Азербайджана в Белоруссии Латифом Гандиловым.

Ранее главы ОДКБ приняли решение назначить генсеком организации представителя Белоруссии.