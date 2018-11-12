Глава протокола премьера заявила об уходе с поста

Руководитель протокола премьер-министра России Марина Ентальцева заявила, что покидает пост. Об этом сообщает ТАСС.

По словам самой Ентальцевой, почти 20 лет работы в протоколе — большой срок, и за это время она успела реализовать все, что хотела, «и пришло время для новых людей и идей».

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Она добавила, что принять решение об уходе было сложно, однако новый политический цикл, начавшийся после обновления состава правительства в марте 2018 года, является подходящим моментом для такого решения.

Ранее сообщалось, что Александр Гуцан стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.