Министр финансов Франции призвал сделать Европу «империей»

Министр финансов Франции Брюно ле Мэр призвал сделать Европу «империей» как США и Китай. Об этом сообщает Handelsblatt.

По его словам, Европа не стоит «боятся пускать в ход» свою власть.

Он также добавил, что европейская «империя» должна основывается на принципах правового государства.

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Мэр подчеркнул, что ЕС необходимо защитить от последствий санкций США против Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что санкции США против Ирана сплотят их союзников.